Gwiazda reprezentacji wreszcie może to ogłosić! Wystarczyło siedem miesięcy

Magdalena Stysiak rozpoczęła niedawno drugi sezon w barwach Fenerbahce. Ten poprzedni został okraszony zdobyciem podwójnej korony w postaci pucharu oraz mistrzostwa Turcji. Teraz reprezentantka Polski do swojej kolekcji dorzuciła trzecie trofeum - Superpuchar, dzięki temu może ogłosić triumf we wszystkich możliwych rozgrywkach w tym kraju. I to zaledwie w siedem miesięcy.