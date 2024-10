Sparingpartner McGregora i Majdan w walce wieczoru Babilon MMA 49

22 listopada Babilon MMA po raz dziewiąty zawita do Radomia! W walce wieczoru gali Babilon MMA 49 stały sparingpartner Conora McGregora Paweł "The Polish Eagle" Polityło będzie bronił mistrzowskiego tytułu w walce z Błażejem Majdanem. Wcześniej kibicom pokażą się inne lokalne gwiazdy MMA - wśród nich były mistrz Piotr Kacprzak oraz słynący z nokautującego uderzenia Marcin Skrzek.

W najważniejszej walce wieczoru gali Babilon MMA 49 do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu Babilon MMA w kategorii piórkowej przystąpi Paweł Polityło (9-4). 32-letni zawodnik na co dzień mieszka w Dublinie, trenuje w klubie SBG Ireland i jest stałym sparingpartnerem samego Conora McGregora. "Polski Orzeł" w ostatnim występie zdominował Szymona Rakowicza i po pięciu rundach odebrał mu tytuł. Teraz zmierzy się z Błażejem Majdanem (6-4), który przystępuje do tego pojedynku po serii 4 zwycięstw. Na liście pokonanych przez niego rywali są Szymon Karolczyk, Bartosz Stawinoga i Kamil Warzybok.

To oczywiście nie koniec emocji! 22 listopada na gali Babilon MMA 49 w Radomiu w klatce pojawi się plejada świetnych zawodników w fascynujących zestawieniach. Ciężkie grzmoty w królewskiej kategorii zapewnią Michał "Benek" Bednarski i Marcin "Arab" Kalata, ciekawie zapowiadają się starcia w wadze lekkiej: Piotr Kacprzak vs "Jacarezinho" oraz Marcin Skrzek vs Said "Wolf" Abdulkadirov. Kolejne ogłoszenia na dniach na profilach Babilon MMA.

Aktualna karta walk gali Babilon MMA 49 w Radomiu:

Walka o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min - Paweł "The Polish Eagle" Polityło (9-4) vs Błażej Majdan (6-4)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (10-4) vs Fabiano "Jacarezinho" Silva (34-16-1)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Marcin Skrzek (8-5) vs Said-Magomed "Wolf" Abdulkadirov (9-2)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (4-0) vs Sylwester "Soldier" Borys (9-5) Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (1-2) vs Marcin "Arab" Kalata (3-5)

Transmisja gali Babilon MMA 49 na sportowych antenach Polsatu oraz w Super Polsacie.

Informacja prasowa