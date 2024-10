PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

Po dwóch wygranych meczach Aluron CMC Warta poszuka kolejnego zwycięstwa we własnej hali. We wtorek do Zawiercia przyjedzie Cuprum Stilon Gorzów, który spróbuje sprawić niespodziankę na trudnym terenie. Relacja live i wynik na żywo z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.