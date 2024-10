Odwieczni rywale podjęli decyzję. Zamierzają wspólnie wybudować stadion

W spotkaniu, oprócz szefów i przedstawicieli obu mediolańskich klubów, wzięli udział burmistrz miasta Giuseppe Sala, minister kultury Alessandro Giuli i minister sportu Andrea Abodi.

Na zakończenie, w komunikacie prasowym stolicy Lombardii poinformowano, że "ministrom przedstawiono scenariusz budowy nowego stadionu (w dzielnicy) San Siro".

Jak dodano, projekt ten przewiduje również zagospodarowanie otaczających terenów, a także wytyczne dotyczące "refunkcjonalizacji" stadionu Giuseppe Meazza.

Wszystkie zainteresowane strony, jak podkreślono, wyraziły swoje zadowolenie. Wkrótce kluby przystąpią do "formalnego wyrażenia zainteresowania", co będzie pierwszym krokiem w kierunku złożenia pozwolenia na budowę.

Sprawa nowego stadionu w Mediolanie trwa już od wielu miesięcy. Aby zwiększyć swoje przychody komercyjne, Inter Mediolan, aktualny mistrz Włoch, a także AC Milan ogłosiły, że chcą opuścić San Siro (oficjalna nazwa Stadio Giuseppe Meazza), spektakularny betonowy obiekt z 80 000 miejsc, zbudowany w 1926 roku, ale nie spełniający już ich potrzeb.

Oba kluby sprzeciwiły się w zeszłym miesiącu projektowi renowacji San Siro, przedstawionemu przez jedną z grup budowlanych na zlecenie ratusza w Mediolanie, który uznały za zbyt kosztowny.

W 2026 roku San Siro będzie gospodarzem ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich.

Miał tu odbyć się również finał Ligi Mistrzów w 2027 roku, jednak we wrześniu UEFA - ze względu na niepewność co do przyszłości stadionu w Mediolanie - wycofała się z tego wyboru.

PAP