Siatkarz chce grać jako Polak, formalności ciągną się latami. "Walczę z tym"

Igor Grobelny to siatkarz występujący w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Choć urodził się w Polsce i mówi w naszym języku, w PlusLidze wciąż liczony jest jako... obcokrajowiec. Od lat zawodnik walczy o to, aby to zmienić. Formalności są jednak wyjątkowo skomplikowane.