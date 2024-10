Zaskakujące doniesienia! Szykuje się siatkarski ewenement. W tle Polacy

Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk razem na boisku? To możliwe! I wcale nie chodzi o wspólną grę dla reprezentacji Polski, lecz dla swoich klubów! Obaj już niebawem mogą zagrać przeciwko sobie, ponieważ według doniesień medialnych ich kluby - Suntory Sinbirds oraz Sir Safety Perugia nawiązały współpracę w ramach, której włoski gigant miałby odbyć tournée po Japonii jako etap przygotowań do nowego sezonu. Byłby to niejako ewenement w świecie siatkówki.