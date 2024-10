Kibice właśnie na to czekali. Wielka gwiazda wraca po kontuzji

Paola Egonu to obecnie jedna z największych gwiazd w kobiecej siatkówce. Włoszka poprowadziła swoją reprezentację do złota na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Niestety, z powodu kontuzji ominęła ją pierwsza część sezonu klubowego. Teraz jednak, ku uciesze kibiców, wraca do treningów.