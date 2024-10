Wielkimi krokami zbliża się UFC 308. Hitowa gala odbędzie w Abu Zabi, a zatem godziny trwania wydarzenia będą korzystne dla europejskich kibiców. W walce wieczoru dojdzie do kapitalnie zapowiadającego się starcia w wadze piórkowej. O pas powalczą Ilia Topuria i Max Holloway. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Po raz kolejny do klatki amerykańskiej organizacji wejdzie Mateusz Rębecki. Kiedy UFC 308? Gdzie obejrzeć? Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.