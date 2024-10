Zagrał 32 mecze w reprezentacji Polski, a teraz walczy w Lidze Europy. "Nasza sytuacja jest trudna"

- Wiemy, że Viktoria to trudny przeciwnik i czekać nas będzie trudna przeprawa. Zespół z Pilzna ma swoje mocne strony, ale jesteśmy zdeterminowani i dobrze przygotowani do tego meczu. Dołożymy wszelkich starań, aby wygrać to spotkanie – mówi przed czwartkowym meczem 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy z Viktorią Pilzno obrońca PAOK-u Saloniki, Tomasz Kędziora. Transmisja meczu Viktoria Pilzno – PAOK Saloniki od 18:35 w Polsacie Sport Premium 5.