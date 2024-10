Kiedy są kolejne mecze Jagiellonii w Lidze Konferencji? Sprawdź terminarz!

Jagiellonia Białystok ma za sobą dwa mecze w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski mogą mówić o udanej inauguracji, ponieważ zanotowali komplet punktów i są na dobrej drodze, aby awansować bezpośrednio do 1/8 finału tych rozgrywek. Do zakończenia fazy ligowej zostały jeszcze cztery spotkania. Kiedy i z kim zagra jeszcze "Jaga"? Sprawdź terminarz.

Przypomnijmy, że od tego sezonu mamy do czynienia z absolutną reformą piłkarskich rozgrywek europejskich. Dotyczy to zarówno Ligi Mistrzów, Ligi Europy, jak i Ligi Konferencji. W każdym z przypadków kibice są świadkami najpierw tzw. fazy ligowej, wedle której obowiązuje jedna tabela. Po rozegraniu sześciu meczów (bez rundy rewanżowej, w Lidze Mistrzów i Lidze Europy tych meczów jest osiem) osiem najlepszych ekip awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast drużyny od dziewiątej do 24. pozycji zagrają w 1/16 finału. Pozostałe kończą udział w europejskich pucharach.

Jagiellonia rozpoczęła rozgrywki od wyjazdowego meczu z FC Kopenhaga. Podopieczni Adriana Siemieńca sprawili niespodziankę i wygrali 2:1. W drugiej kolejce zwyciężyli u siebie Petrocub 2:0.

Do zakończenia fazy ligowej zostały cztery kolejki. Już 7 listopada mistrzowie kraju podejmą Molde. W tym samym miesiącu zagrają na wyjeździe z Celje. W grudniu Jagiellonię czekają dwie potyczki - na wyjeździe z Mladą Bolesław oraz u siebie z Olimpiją Ljubljana.

Kiedy gra Jagiellonia w Lidze Konferencji? Terminarz:

03.10 FC Kopenhaga - Jagiellonia 1:2

21.10 Jagiellonia - Petrocub 2:0

07.11 Jagiellonia - Molde godz. 21:00

28.11 Celje - Jagiellonia godz. 18:45

12.12 Mlada Bolesław - Jagiellonia godz. 21:00

19.12 Jagiellonia - Olimpija Ljubljana godz. 21:00

