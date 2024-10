Polscy sędziowie zawieszeni przez UEFA

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ukarała sędziów piłkarskich Bartosza Frankowskiego i Tomasza Musiała zawieszeniem do końca czerwca 2025 roku. Obaj arbitrzy na początku sierpnia trafili na izbę wytrzeźwień przed meczem Ligi Mistrzów w Lublinie.

Kara nałożona przez UEFA jest nieco surowsza od tej, którą pod koniec sierpnia wymierzył PZPN. Rodzima federacja zdyskwalifikowała sędziów na rok, z czego siedem miesięcy w zawieszeniu na dwa lata.

ZOBACZ TAKŻE: Probierz zyska nowego lidera kadry? "Cieszę się z takich powrotów"

6 sierpnia ok. godz. 1.40 policja otrzymała zgłoszenie o trzech mężczyznach, którzy szli al. Tysiąclecia w Lublinie w kierunku galerii handlowej niosąc ze sobą znak drogowy. Mężczyźni zostali zbadani alkomatem. Okazało się, że mieli ok. 1,5 promila alkoholu we krwi i trafili na izbę wytrzeźwień.

Byli wśród nich Musiał i Frankowski, którzy tego samego dnia wieczorem mieli pracować na Arenie Lublin przy spotkaniu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów - Rangers FC. Frankowski miał pełnić funkcję głównego sędziego VAR, jego asystentem miał być Musiał, ale po incydencie zostali odsunięci.

Obaj sędziowie szybko wydali oświadczenia, w których przeprosili za swoje zachowanie.

BS, PAP