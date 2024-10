Do kuriozalnych scen doszło w lidze rosyjskiej siatkarek, gdzie na co dzień występuje światowa gwiazda Erbrar Karakurt. W przeszłości naraziła się swoimi prowokacjami polskim kibicom, a teraz to samo czyni w Rosji. Tam jednak okazali się mniej pobłażliwi wobec jej kontrowersyjnego zachowania, o czym świadczy reakcja trenera rywalek.