Oto najstarsi sportowcy na świecie. Nie zgadniesz, ile mają lat!

Sport kojarzony jest nieodmienne z młodością. Najbardziej znani rozpoczynali swoją przygodę już we wczesnym dzieciństwie, a odchodzili na zasłużoną emeryturę nawet w wieku 30 lat. Potocznie mawia się, iż wiek to tylko liczba i są ludzie, którzy przekuli to powiedzenie w praktykę. Oto najbardziej dojrzali wiekiem sportowcy w historii.