Tragiczna śmierć. Umierał na oczach kolegi

Do olbrzymiej tragedii doszło w górach Nepalu, gdzie zginął słowacki alpinista Ondrej Huserka. Razem ze swoim wspinaczkowym partnerem Markiem Holeckiem schodzili ze szczytu Langtang Lirung, gdy ten pierwszy wpadł w szczelinę. Niestety, nie udało się go uratować. Do ostatnich chwil jego życia towarzyszył mu Holecek.