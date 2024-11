Iga Świątek liderką rankingu WTA? Oto, co musi się stać

Aryna Sabalenka jest ostatnio w świetnej formie, co odzwierciedla ranking WTA. Białorusinka odebrała panowanie Idze Świątek, a i w WTA Finals radzi sobie nienagannie. Polka wciąż ma jednak szansę, by ponownie usiąść w fotelu liderki światowego notowania. Co musi się stać, by wróciła na szczyt? Oto możliwy scenariusz.