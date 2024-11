Dostał powołanie do reprezentacji Polski, a teraz taka decyzja. Jest zmiana!

Komisja Ligi Ekstraklasy anulowała czerwoną kartkę Michała Gurgula (Lech Poznań), którą został ukarany w meczu 14. kolejki z Puszczą Niepołomice, co pozwala mu zagrać w nadchodzącym szlagierowym spotkaniu z Legią Warszawa. We wtorek 18-latek został powołany do seniorskiej kadry reprezentacji Polski.