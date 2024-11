- Ja tylko żegluję na 29erze, robię to, co kocham - przyznała 18-letnia Ewa Lewandowska, która została wybrana w plebiscycie światowej federacji (World Sailing) na najlepszą żeglarkę młodego pokolenia w 2024 roku.

Nagrodę "Young World Sailor of the Year" przyznano po raz pierwszy i trafiła do rąk Polki na gali w Singapurze. 25 lat temu "Żeglarzem Roku" został wybrany Mateusz Kusznierewicz.

Zawodniczka AZS AWFiS Gdańsk największe sukcesy osiąga w 29er, w której startuje od dwóch lat. To dwuosobowa klasa szkoleniowa, która ma przygotowywać do startów w olimpijskiej 49erFX. Lewandowska już zaczęła się z nią zapoznawać.

W grudniu 2023 roku Lewandowska w roli sterniczki została młodzieżową mistrzynią świata w klasie 29er razem z Julią Żmudzińską. Później jej załogantem został Krzysztof Królik, z którym wspólnie triumfowali w młodzieżowych mistrzostwach świata i Europy.

- To wielki moment. Mam tylko 18 lat, a to jest wielkie wyróżnienie. Ja tylko żegluję na 29erze, robię to, co kocham - podkreśliła Polka, odbierając w Singapurze wyróżnienie World Sailing.



Nagroda dla wschodzących gwiazd żeglarstwa została przyzna po raz pierwszy. To najważniejsza w światowym żeglarstwie nagroda, jaką może otrzymać żeglarz i żeglarka poniżej 21. roku życia za swoje osiągnięcia.



- To wielka chwila nie tylko dla Ewy, ale dla całego polskiego żeglarstwa. Cieszy też wielka mobilizacja polskiej społeczności żeglarskiej, która oddawała głosy na Ewę, ale należy wiedzieć, że głosowanie internautów to tylko połowa sukcesu, bo na końcowy wynik plebiscytu składały się także głosy kapituły plebiscytu World Sailing Awards - skomentował Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezes World Sailing.



Na końcowe wyniki w połowie złożyły się oddane głosy internautów, a w połowie decyzja panelu ekspertów World Sailing.

PAP