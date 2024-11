Niestety, w tym sezonie w Lidze Europy nie ujrzymy żadnej polskiej drużyny, jako że Wisła Kraków odpadła w kwalifikacjach, podobnie jak Jagiellonia Białystok, która z kolei walczyła pierwotnie o udział w Champions League. "Białej Gwiazdy" nie ma już w europejskich pucharach, natomiast mistrzowie Polski "spadli" do Ligi Konferencji.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie - jeszcze w starym formacie z fazą grupową, w drugich, co do hierarchii europejskich rozgrywkach pod egidą UEFA, rywalizował Raków Częstochowa. Podopieczni Dawida Szwargi byli w grupie m.in. z Atalantą - późniejszym triumfatorem całych zmagań.



Ekipy z Bergamo nie ma w obecnej kampanii Europa League, ponieważ występuje w Lidze Mistrzów. Może jeszcze się w niej znaleźć, ale dopiero w fazie pucharowej. Tymczasem we środę 25 września rozpoczęła się rywalizacja w fazie ligowej - na podobnych zasadach, co w Champions League. 36 drużyn rozegra osiem spotkań, po których osiem najlepszych awansuje do 1/8 finału, natomiast zespoły od 9. do 24. miejsca zagrają w 1/16 finału. Pozostałe odpadną z dalszych zmagań.



PI, Polsat Sport