Polka szykuje się do debiutu w UFC. Czy zrobi furorę w amerykańskiej organizacji?

Wielkimi krokami zbliża się UFC Vegas 100. Podczas gali w Las Vegas do oktagonu wejdą dwie Polki - Klaudia Syguła (6-1, 2 KO, 1 Sub) i Karolina Kowalkiewicz (16-8, 1 KO, 3 Sub). Dla pierwszej z zawodniczek będzie to debiut pod szyldem amerykańskiej organizacji. Oto jak przebiegała dotychczasowa kariera w profesjonalnym MMA 25-latki.