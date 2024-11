Bukowiecka i Andrejczyk promują Polskę. Premiera pięknego klipu

Polska Organizacja Turystyczna wie, czym promować nasz kraj za granicą. Tym bardziej cieszy, że na liście atrakcji znalazł się Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej – w 2024 roku, jako Diamentowa Liga, najlepszy jednodniowy mityng lekkoatletyczny w historii dyscypliny. W tej imprezie od dawna błyszczą gwiazdy, ale dziesiątki tysięcy kibiców na Stadionie Śląskim oklaskują tam nie tylko światowe postaci. Wiele tego, co dobre, mamy u siebie – w naszej reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Bukowiecka liczy na polskich kibiców. Chodzi o zmianę nazwiska. "Rozpoznają"

Dlatego w najnowszym klipie promującym Polskę wystąpiły nasze medalistki olimpijskie: Natalia Bukowiecka (przed ślubem Kaczmarek), czyli trzecia w paryskim finale biegu na 400 metrów i Maria Andrejczyk, druga w Tokio oszczepniczka, od której lepiej w historii rzucały jedynie dwie inne zawodniczki.

Obie lekkoatletki mają szybkie życia. Ponad 300 dni w każdym roku spędzają poza domami, stąd jeszcze mocniej cenią sobie każdą chwilę spędzoną w domu. Tym mocniej podkreślają: odbywając tak wiele podróży zagranicznych, widząc tyle hoteli, miast, stadionów i kultur, mają najlepsze porównanie. Uważają, że Polska – z jej społeczeństwem, atrakcjami, naturalnym bogactwem i tradycjami – jest warta każdej spędzonej tu chwili. To dlatego, choć są zapraszane na mityngi na całym świecie, mając taką możliwość, zawsze najpierw wybiorą występ u siebie. Kalendarz zwykle na to pozwala. W nim data Diamentowej Ligi na Śląsku zawsze jest zakreślona grubym markerem. Ale nie tylko jej, bo lekkoatletki każdego roku odwiedzają po kilka województw. Każde ma coś do zaoferowania.

– To nasz dom, który bardzo chcemy pokazać. Nagrałyśmy to wideo, żeby zaprosić was do naszego świata. Oprowadzić po nim – stwierdziła Andrejczyk.

Maria, która w filmie prezentuje spokój Podlasia, ma dowód na jej przywiązanie do kraju. W końcu niedawno wróciła do Polski z Finlandii, gdzie na pewien czas przeprowadziła się po tokijskich igrzyskach. Tęskniła za domem, za ciszą lasów, za spacerami z psem. Decyzja w tej sytuacji musiała być tylko jedna. W nagraniu POT przedstawia widzom ulubione lokalizacje z jej regionu: wiadukty w Stańczykach, Górę Cisową i suwalskie jeziora, Wigierski Park Narodowy i Czarną Hańczę.

– To miejsce idealne do regeneracji. Tutaj przytuli was cisza i harmonia – zapewniła. Sama często podróżuje tam z psem.

Okolice, w których mieszka Bukowiecka – świat Warmii i Mazur – oferują całkiem inne możliwości. Dla Natalii najlepsze jezioro to takie, na które można wpłynąć żaglówką. Ewentualnie obserwować je z nabrzeża, co szczególnie lubi robić na miejskiej plaży w Olsztynie – nad Ukielem. Stamtąd, gdy akurat nie biegnie, uwielbia spacerować w stronę Starego Miasta.

– Czasami zdarza mi się, będąc daleko od domu, myśleć o tych przestrzeniach. O wspomnieniach, które z nimi mam. Dowiecie się, o czym mówię, wpadnijcie popływać, pobiegać po okolicy, skorzystać z tych wszystkich aktywności, jakie daje woda. Kto nie był w Warchałach nad Świętajnem, nie zna Mazur. Choć przyznaję, że Szczytno, z którego pochodzi mój mąż Konrad, też jest wspaniałe. A tamtejszy zamek to magnes turystyczny. To wszystko jest blisko siebie, polecam rower. Taka forma transportu dla moich nóg jest najlepszą odskocznią od tego, co robię na bieżni - dodała Bukowiecka.

– Wiemy, że same jesteśmy ambasadorkami Polski. Ale to nie tylko sportowe wyniki i fakt, że dzięki naszym startom mówi się o naszym kraju. Gdy ktoś nas o niego pyta, polecamy, co się da i ile się da. To też, według mnie, jest patriotyzm – dokończyła Andrejczyk.

Informacja prasowa