Pięćdziesiątka na karku, a wciąż jest rozchwytywany! Były reprezentant Polski w drugiej lidze

W polskim żużlu skończyło się okienko transferowe, które trwało od 1 do 14 listopada. Nie było tak elektryzujące, jak w poprzednich latach, aczkolwiek nie brakowało w nim ciekawych informacji. Jedną z nich są przenosiny Grzegorza Walaska do OK Kolejarza Opole. Warto zaznaczyć, że były reprezentant Polski w przyszłym roku będzie świętował 49. urodziny!