Rozbudowany interaktywny tryb statystyk sportowych w Polsat Box Go

W Polsat Box Go, którego bogata oferta sportowa cieszy się dużą popularnością, piłkarskie i siatkarskie mecze można oglądać z rozbudowaną funkcjonalnie interaktywną nakładką. To dostęp na żywo do aktualnych, ciekawych informacji dotyczących transmitowanego spotkania, takich jak ustawienie zawodników na boisku, składy drużyn, gole czy asy serwisowe.