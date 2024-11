Znamy kolejnego półfinalistę ATP Finals! Wielkie zwycięstwo wicelidera rankingu

Alexander Zverev wygrał z Carlosem Alcarazem 7:6(5), 6:4 w swoim trzecim meczu ATP Finals. Niemiec tym samym bez straty seta zameldował się w półfinale rozgrywek. Dołączył w ten sposób do Jannika Sinnera i Taylora Fritza, którzy wcześniej awansowali do kolejnej fazy turnieju. Oto skrót meczu Zverev - Alcaraz.

Pierwszy set przebiegał bardzo równo. Obaj panowie wygrywali przy własnych podaniach, ale nie oddawali swojego serwisu. Zverev był bliski przełamania aż trzykrotnie, jednak za każdym razem Hiszpan wychodził z kłopotów obronną ręką. Dopiero w tie-breaku Niemcowi udało się wypunktować 21-latka i zapisać pierwszego seta na swoim koncie.

W drugim wicelider rankingu szybko wyszedł na prowadzenie 2:0. Wydawało się, że Niemiec zmierza po trzecie zwycięstwo w całym turnieju, ale "Carlitos" nie zamierzał się poddać. Był bliski wyrównania na 3:3, lecz ostatecznie to Zverev triumfował po bardzo zaciętym gemie. Różnicy jednego przełamania Hiszpan nie był w stanie już odrobić i finalnie to on wygrał to spotkanie, awansując tym samym do półfinału WTA Finals.

W czwartek zakończyła się rywalizacja w grupie "Ilie Nastase". Wygrał ją prowadzący w rankingu ATP Włoch Jannik Sinner z bilansem setów 6-0. Za nim uplasował się Fritz, a odpadli Rosjanin Daniił Miedwiediew i Australijczyk Alex de Minaur.

Alexander Zverev - Carlos Alcaraz 2:0 (7:6(5), 6:4)

Skrót meczu Zverev - Alcaraz