Jest oficjalny komunikat. Reprezentanci Polski opuścili zgrupowanie

W czasie piątkowego meczu Ligi Narodów Portugalia – Polska doszło do kilku urazów reprezentantów Polski. Bezpośrednio po powrocie do Warszawy czterech zawodników przeszło badania obrazowe w klinice Enel-sport. Pozwoliły one w pełni ocenić stan zdrowotny piłkarzy.



