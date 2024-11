Babilon MMA 49 w Radomiu. Majdan: "Jestem w życiowej formie"

W najważniejszej walce wieczoru piątkowej gali Babilon MMA 49 w Radomiu do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu w kategorii piórkowej przystąpi Paweł Polityło (9-4). 32-letni były zawodnik KSW na co dzień mieszka w Dublinie, trenuje w klubie SBG Ireland i jest stałym sparingpartnerem Conora McGregora. "Polski Orzeł" w ostatnim występie zdominował Szymona Rakowicza i po pięciu rundach odebrał mu pas. Teraz zmierzy się z Błażejem Majdanem (6-4), który przystępuje do tego pojedynku po serii 6 zwycięstw.

Pretendent jest bardzo pewny siebie i uważa, że po raz kolejny zaskoczy bukmacherów, wygrywając z faworyzowanym przeciwnikiem. Na liście pokonanych przez Majdana rywali są już Szymon Karolczyk, Bartosz Stawinoga i Kamil Warzybok, ale z zawodnikiem klasy Polityły fighter z Rzeszowa jeszcze się nie mierzył.

– Jestem w życiowej formie. Zrobiłem najlepsze przygotowania w życiu i wszystko wyszło idealnie – zapewnia 27-letni Błażej Majdan.

Czego można się po mnie spodziewać? Wygranej i kolejnego zaskoczenia u bukmacherów. Wiem, jaki prezentuję teraz poziom sportowy i jakie mam narzędzia. Myślę, że Pawła Polityłę czeka najcięższa walka w życiu!

Karta walk gali Babilon MMA 49 w Radomiu:

Walka o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min - Paweł "The Polish Eagle" Polityło (9-4) vs Błażej Majdan (6-4)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (10-4) vs Fabiano "Jacarezinho" Silva (34-16-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Marcin Skrzek (8-5) vs Said-Magomed "Wolf" Abdulkadirov (9-2)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (4-0) vs Sylwester "Soldier" Borys (9-5)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Szymon Herrmann (3-0) vs Kamil Korzeniewski (3-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Mateusz Głuch (8-11) vs Sebastian „Bast” Szweda (3-5)

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (1-2) vs Marcin "Arab" Kalata (3-5)

Walka w umownym limicie do 80 kg:

3 x 5 min - Bartłomiej „Bioły” Nowak (1-4) vs Maciej Zacholski (1-1)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Mateusz Wieczorek (debiut) vs Filip Kamysz (debiut)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Bartosz Wieczorek vs Jakub Lubas

