To była niezwykle zacięta walka o półfinał. Polskie tenisistki pokonały 2:1 Czeszki, mimo że to rywalki były zdecydowanymi faworytkami do awansu do najlepszej czwórki turnieju w Maladze. Nasz zespół do wygranej poprowadziła Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA zdobyła dla swojego zespołu dwa punkty. Najpierw w meczu singlowym pokonała Lindę Noskovą, a chwilę później razem z Katarzyną Kawą odprawiły z kwitkiem jeden z najlepszych duetów deblistek na świecie - Marie Bouzkovą i Katerinę Siniakovą.

O finał turnieju Billie Jean King Cup, nasze reprezentantki powalczą z Włoszkami, czyli czterokrotnymi triumfatorkami tej imprezy. W ubiegłorocznej edycji nasze przyszłe rywalki przegrały dopiero finałową batalię z Kanadą.

Polki w historii rozgrywek dwukrotnie mierzyły się z Włoszkami - przegrały zarówno w 1970, jak i w 1988 roku. Po raz pierwszy zmierzą się jednak w turnieju finałowym. Czy tym razem nasze zawodniczki zrewanżują się rywalkom?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport