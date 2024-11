Ma dopiero 17 lat,a już nazywają go "złotym dzieckiem". Został milionerem w rok

Zaledwie 17-letni fenomen darterski, Luke Littler, stał się milionerem po wygraniu turnieju Grand Slam of Darts w Wolverhampton. W niedzielnym finale Anglik rozbił swojego rodaka Martina Lukemana wynikiem 16-3. "The Nuke" zdominował turniej, dołączając do elitarnego grona darterów z dziesięcioma tytułami PDC (Professional Darts Corporation) w jednym roku.

Littler, urodzony w 2007 roku to młody talent, który szturmem podbił świat darta. Jego przygoda z tym sportem zaczęła się w wieku 10 lat, kiedy to po raz pierwszy wziął do ręki rzutki. Przy wielkim wsparciu swojego ojca, szybko zyskał reputację obiecującego zawodnika, zdobywając liczne tytuły w turniejach młodzieżowych, zanim przeszedł na zawodowstwo w 2023 roku.

Jego debiut telewizyjny w PDC miał miejsce podczas Mistrzostw Świata w Alexandra Palace, które odbywały się na początku 2024 roku. "The Nuke" zaskoczył wszystkich, docierając aż do finału, gdzie zmierzył się z liderem list światowych - Lukiem Humphriesem. Choć przegrał (4:7), to właśnie ten turniej okazał się punktem zwrotnym. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa, a Littler zaczął regularnie wygrywać w prestiżowych turniejach, takich jak Premier League Darts, World Series of Darts Finals oraz Grand Slam of Darts.

Warto nadmienić, że Anglik wygrał również rozgrywane w dniach 14-15 czerwca 2024 roku w Polsce zawody Poland Darts Masters. W finale pokonał doświadczonego Roba Crossa 8:3. Jego imponujące osiągnięcia na scenie międzynarodowej uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych zawodników w świecie darta.

17-latek obecnie zajmuje piąte miejsce w rankingu PDC, co jest ogromnym skokiem w porównaniu do jego 164. pozycji sprzed roku. Z dużymi nadziejami przystępuje do swoich drugich mistrzostw świata (15.12.2024 - 03.01.2025), gdzie liczy na zwycięstwo i swój pierwszy tytuł. Talent Luke'a został szybko dostrzeżony przez ekspertów i fanów, jednak mało kto spodziewał się, że tak młody zawodnik zdoła osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie.

Dzięki swoim wygranym Littler stał się milionerem jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia. Największe nagrody finansowe zdobył za triumfy w Premier League Darts (315 tys. funtów) oraz Grand Slam of Darts (150 tys. funtów).