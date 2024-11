Panczeniści rozpoczynają walkę o punkty w Pucharze Świata. Na inaugurację czeka ich ściganie w Nagano. Dla polskiej reprezentacji to kolejny krok w kierunku zimowych igrzysk olimpijskich, które za niespełna półtora roku odbędą się we Włoszech. – Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy nie byłem tak dobrze przygotowany do sezonu – mówi Piotr Michalski, jeden z liderów polskiej kadry panczenistów.