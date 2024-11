Aryna Sabalenka to bez wątpienia największa wygrana zakończonego niedawno sezonu WTA. Białorusinka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe do których dołożyła zwycięstwa w Cincinnati i Wuhan. To sprawiło, że 26-latka zakończyła sezon na fotelu liderki rankingu WTA. Ostatnie informacje płynące z obozu zawodniczki nie napawają jednak optymizmem.