Oli „The Spartan” Thompson nie zamierza lekceważyć wracającego po 41 miesiącach przerwy Szymona Kołeckiego. Ich pojedynek non-title w wadze ciężkiej to co-main event jubileuszowej gali Babilon MMA 50, która odbędzie się 7 grudnia w Ożarowie Mazowieckim. – Kołecki to zimna bestia i jest o wiele bardziej eksplozywny niż Sianos. Czeka mnie piekielnie trudne zadanie – uważa Brytyjczyk, który w przypadku wygranej postara się o rewanż z Mariuszem Pudzianowskim w KSW.

Mało kto spodziewa się, że walka Kołecki-Thompson rozegra się na pełnym dystansie. „The Spartan” też nie ma żadnych złudzeń i nastawia się na wybuch w pierwszej rundzie.

– Z natury jestem zapaśnikiem i grapplerem, ale ostatnio pokochałem nokauty i stałem się od nich uzależniony. Widziałem też bardzo efektowny nokaut w jego wykonaniu. Obaj możemy zgasić światło w dowolnym momencie – mówi Anglik.

– To będzie starcie byłego siłacza ze sztangistą. Bardzo szanuję jego sportową przeszłość i medale olimpijskie. Kto ma przewagę? Trudno powiedzieć. Ja mam przewagę, bo jestem ostatnio bardziej aktywny. On ma przewagę, bo ma lepsze cyfry w rekordzie. Jestem zdania, że w tym zestawieniu to Szymon Kołecki nie ma nic do stracenia i może tylko wygrać, a ja podejmuję o wiele większe ryzyko w mojej obecnej sytuacji. Thompson dziwi się kibicom i ekspertom, że tak zaskoczył ich efektowny nokaut na Marcinie Sianosie w walce o mistrzowski pas Babilon MMA kategorii ciężkiej.

– Musicie wiedzieć, że Oli Thompson zawsze przyjeżdża po zwycięstwo i jest gotowy na wszystko. Ile jeszcze niespodzianek muszę sprawić? Za każdym razem szukam wygranej za wszelką cenę. Wygrana z Sianosem dobrze wygląda w rekordzie, ale dziwię się, że ludzi to zaskoczyło. Przecież powinni się tego spodziewać. Sianos jest ogromny, twardy i naprawdę silny, ale ja jestem o wiele poziomów wyżej i musiałem go znokautować – przekonuje 44-letni Anglik.

– Kołecki to zupełnie inny zawodnik. Mniejszy, zwinniejszy, bardziej eksplozywny. Jest głodny i ma mistrzowski mental, zawsze dąży do wygranej i będzie głodny walki. Oli Thompson zagrał w niebezpieczną grę, godząc się na pojedynek z Kołeckim w walce nie o pas na gali Babilon MMA 50. Jeśli przegra – czeka go natychmiastowy rewanż z pogromcą. Jeśli jednak wygra – otworzą się przed nim kolejne możliwości i może powrócić propozycja rewanżowego starcia z Mariuszem Pudzianowskim.

– Jeszcze nie wiem co dalej. Myślę o obronie mistrzowskiego pasa. Nie jest tajemnicą, że jeśli Kołecki mnie pokona, będziemy w rewanżu walczyć o mój pas – potwierdza Thompson. – Jeśli to ja wygram, to do końca roku odpoczywam i szykuję się tylko do świąt, a po Nowym Roku wyznaczę nowe cele. Nadal w grze będzie rewanż z Pudzianowskim, ale mam też inne oferty, bo sami widzicie, jak kończą się moje wyjazdowe walki.

Karta walk gali Babilon MMA 50:

KARTA GŁÓWNA (walki zawodowe):



Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min – Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3)



Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Szymon Kołecki (10-1) vs Oli „The Spartan” Thompson (23-16)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Adam Kowalski (15-7-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (15-10)



Walka K1 w limicie do 68 kg:

3 x 3 min – Adrian Gunia (3-0) vs Mert „The Lion” Aslan (4-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Michał Rudzki (1-2) vs Maciej Gradecki (2-3)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Denis Labryga (1-0) vs Karol Frąckowiak (debiut)



Walka K1 w limicie do 71 kg:

3 x 3 min – Marcel Piersa (debiut) vs Eliasz Cholajda (debiut)



KARTA WSTĘPNA (walki semi-pro)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Hubert Iracki vs Maks Karkula



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Erik Rushanyan vs Stanislau Karpets



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 3 min – Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak

