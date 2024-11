Świątek dołączyła do legend! Niesamowita statystyka

3 - Iga Swiatek is the 5th player in the Open Era with the outright most seasonal titles for 3+ consecutive years



Chris Evert (1974-1977)

Martina Navratilova (1978-1986)

Steffi Graf (1987-1990)

Serena Williams (2012-2015)

Iga Swiatek (2022-2024)



