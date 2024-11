Rana na nosie i zadrapania na całej głowie. Co się stało z twarzą Pepa Guardioli?

Tak źle w niebieskiej części Manchesteru nie było od 8 lat. Zespół Pepa Guardioli po pięciu porażkach z rzędu, we wtorkowy wieczór tylko zremisował 3:3 z Feyenoordem mimo, że "Obywatele" do 75. minuty prowadzili 3:0. Po meczu równie głośno co o fatalnej formie City, mówiło się o licznych ranach na twarzy Guardioli. Hiszpan na konferencji prasowej wyjaśnił co mu się stało.