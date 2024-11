Wielki sukces młodego polskiego szachisty! Imponujące osiągnięcie

Młody polski szachista Antoni Radzimski zdobył we włoskim Montesilvano srebrny medal mistrzostw świata juniorów do lat 12. Zawodnik UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój zgromadził 8,5 punktów w 11 rundach. Wyprzedził go tylko Mark Smirnow z Kazachstanu - 10.