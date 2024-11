Zanosi się na transferową rewolucję w PlusLidze! Kolejne gwiazdy zmienią barwy?

Do końca sezonu 2024/2025 zostało jeszcze mnóstwo czasu i meczów do rozegrania, ale już teraz wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy plotkuje na temat spektakularnych roszad do jakich prawdopodobnie dojdzie przed kolejnymi rozgrywkami. Niedawno informowaliśmy o możliwych transferach dwóch klasowych rozgrywających PlusLigi. Teraz na horyzoncie pojawia para libero.