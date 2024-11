Karuzela transferowa w PlusLidze dopiero się rozkręca! Giganci zainteresowani mistrzem świata

Od kilku dni siatkarskie środowisko w Polsce żyje potencjalnymi transferami do jakich powinno dojść w PlusLidze przed sezonem 2025/2026. Mimo że do jego rozpoczęcia jeszcze mnóstwo czasu, to kluby chcą jak najszybciej zbudować silne kadry. Bohaterem kolejnego hitu może zostać Artur Szalpuk.