Do wspomnianej grupy można zaliczyć drużyny Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa, Cracovii oraz Legii Warszawa. Ich strata do Lecha wynosi odpowiednio cztery, pięć, osiem i dziewięć punktów. A to oznacza, że poznanianie nawet w przypadku porażki w tej kolejce, nadal będą liderem rozgrywek.

Lech chce jednak pójść za ciosem po dwóch wygranych z rzędu na własnym boisku - z Legią Warszawa aż 5:2 oraz GKS-em Katowice 2:0. Tym bardziej, że piątkowy rywal złapał zadyszkę i na ligowy triumf czeka od 18 października.



Gliwiczanie w czterech ostatnich spotkaniach zdobyli tylko dwa punkty. W dwóch poprzednich przegrali - u siebie z Motorem Lublin 2:3 oraz na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 0:1. Drużyna z Górnego Śląska znajduje się na dziesiątym miejscu w tabeli, a jej przewaga nad strefą spadkową wynosi sześć "oczek".



Co ciekawe, w poprzednim sezonie Piast potrafił sprawić niespodziankę i wygrać w Poznaniu z Lechem 1:0. U siebie uległ natomiast 1:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Lech Poznań od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

