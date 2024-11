Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem dowiemy się, kiedy Jan Błachowicz (29-10-1, 9 KO, 9 Sub) wróci do oktagonu UFC. Były mistrz amerykańskiej organizacji w kategorii półciężkiej zamieścił wymowny wpis na platformie X, który sugeruje, że wkrótce poznamy pierwsze konkrety.