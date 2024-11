Sokole oko Tomasza Fornala! Zabawna sytuacja w meczu PlusLigi (WIDEO)

W meczu Bogdanki LUK Lublin z Jastrzębskim Węglem (0:3) doszło do zabawnej sytuacji. Po jednej z akcji Tomasz Fornal namówił trenera do wzięcia weryfikacji. Szkoleniowiec zrobił to niechętnie, ale okazało się, że przyjmujący trafił idealnie w narożnik boiska.