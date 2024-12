Dyskwalifikacja! Polski skoczek nie wystąpi w konkursie w Ruce

W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich Jakub Wolny uzyskał 105,5 metra. Choć jego próba nie zachwyciła, to łączna nota pozwoliła mu uzyskać awans do pierwszej serii zmagań. Polak długo jednak z tego się nie cieszył, gdyż został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.