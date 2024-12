Legia wypuściła zwycięstwo z rąk w końcówce. Jubileuszowy gol Stali

Jednocześnie był to ostatni pojedynek ligowy, który rozegrano w 2024 r. na obiekcie im. Grzegorza Laty. Dwukrotni mistrzowie Polski (1973, 1976) w tym roku rozegrają jeszcze mecz ekstraklasy, na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył ekipa ze stolicy. W 12. min. Robert Dadok - będąc na swojej połowie - stracił piłkę. Przejął ją Ruben Vinagre. Potem trafiła do Marca Guala, który ostatni popisał się dobrym prostopadłym podaniem do zdobywcy gola, Ryoya Morishity. Bramkarz Stali, Jakub Mądrzyk był bliski przejęcia piłki ale zbyt wolno ruszył w kierunku gracza Legii.

Stal wyrównała w 28. min. Radovan Pankov sfaulował w polu karnym Serhija Krykuna. Rzut karny zamienił na bramkę Piotr Wlazło.

W 62. min. został podyktowany kolejny rzut karny, tym razem dla Legii. Wykorzystał go, minutę później, Rafał Augustyniak. On też był faulowanym w tej akcji.

Pięć minut później sędzia musiał przerwać mecz - na minutę - ze względu na ograniczoną widoczność na murawie. Powodem było odpalenie środków pirotechnicznych przez kibiców Stali.

Mielczanie, przegrywając 1:2, atakowali z animuszem i w pierwszej minucie doliczonego czasu gry zdołali zdobyć gola. Wówczas, po rzucie rożnym wykonanym przez Krystiana Getingera, najwięcej zimnej krwi w zamieszaniu podbramkowym zachował Łukasz Wolsztyński i kopnął piłkę do siatki. Wszedł on na boisko cztery minuty wcześniej. Zgodnie z informacją przekazaną przez mielecki klub zdobył on 1000. gola w historii występów mielczan w piłkarskiej ekstraklasie.

FKS Stal Mielec - Legia Warszawa 2:2 (1:1)

Bramki: Ryoya Morishita (12), Rafał Augustyniak (63-karny) - Piotr Wlazło (28-karny), Łukasz Wolsztyński (90+1).

FKS Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Piotr Wlazło, Mateusz Matras, Bert Esselink - Alvis Jaunzems, Robert Dadok (87. Ravve Assayag), Maciej Domański (80. Dawid Tkacz), Matthew Guillaumier, Serhij Krykun (87. Łukasz Wolsztyński), Krystian Getinger - Ilja Szkurin.

Legia Warszawa: Gabriel Kobylak - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre (77. Jurgen Celhaka) - Ryoya Morishita, Bartosz Kapustka (77. Mateusz Szczepaniak), Rafał Augustyniak, Wojciech Urbański (57. Kacper Chodyna), Luquinhas (68. Patryk Kun) - Marc Gual (77. Tomas Pekhart).

Żółte kartki: Wojciech Urbański, Marc Gual.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 6 337.

PAP