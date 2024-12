Polska - Hiszpania. Kiedy? O której godzinie?

Odnowiony zespół Hiszpanii potrzebuje w poniedziałek zwycięstwa nad Polską nie tylko do awansu do kolejnej rundy mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, ale też do zbierania niezbędnego doświadczenia – komentuje prasa z Półwyspu Iberyjskiego. Kiedy mecz Polska - Hiszpania na mistrzostwach Europy? O której godzinie?