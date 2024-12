Polsat Sport Talk - 2.12. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny ciekawie zapowiadający się odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem w naszym studiu pojawi się dr hab. Jolanta Żyśko, prorektor ds. rozwoju AWF Warszawa i razem z Marcinem Lepą porozmawia między innymi o szokujących danych, dotyczących aktywności fizycznej naszych rodaków.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.



Premiera w poniedziałek o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Po zakończeniu programu będzie on dostępny na kanale YouTube Polsatu Sport.

