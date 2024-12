Gdzie obejrzeć towarzyskie mecze piłki nożnej kobiet?

Już 2 lipca 2025 roku rozpocznie się 14. edycja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet, które odbędą się w Szwajcarii. Cztery reprezentacje, które zapewniły sobie awans do turnieju, zagrają we wtorkowych meczach towarzyskich. Gdzie oglądać transmisje? Transmisja towarzyskich meczów piłki nożnej kobiet na sportowych antenach Polsatu i w Polsat Box Go.