Największe stadionowe tragedie w historii

Co najmniej 56 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku zamieszek i paniki podczas niedzielnego meczu piłkarskiego w mieście Nzerekore - poinformował w poniedziałek rząd Gwinei.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że protesty kibiców wzbudziła decyzja sędziego w końcówce spotkania z udziałem drużyn Labe i Nzerekore. Na trybunach doszło do starć fanów, część wrzucała kamienie na boisko. Służby bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, a kibice zaczęli w popłochu uciekać. Niektórzy wbiegli na murawę.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje czterokrotny medalista mistrzostw Polski. "To duża strata dla naszej dyscypliny"

To kolejny z dramatów, do jakich doszło na piłkarskich stadionach na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach.

W Europie największym echem odbiła się tragedia na brukselskim stadionie Heysel. 29 maja 1985 roku na oczach milionów telewidzów, w wyniku burd pseudokibiców Liverpoolu oraz Juventusu Turyn, zginęło 39 osób, a ponad 400 zostało rannych. Niektórzy zginęli w bezpośredniej walce między sympatykami obu zespołów, inni zgnieceni przez uciekających, a niektórzy zostali przygnieceni przez zawaloną trzymetrową ścianę.

Natomiast 15 kwietnia 1989 w Sheffield podczas zamieszania i tumultu w trakcie meczu Liverpool - Nottingham Forest śmierć poniosło 95 osób.

Największe piłkarskie tragedie w historii:

5 kwietnia 1902 - w Glasgow śmierć poniosło 25 osób, natomiast 517 zostało rannych, kiedy zawaliła się trybuna West Stand na stadionie Ibrox Park podczas międzypaństwowego meczu Szkocja-Anglia. Mecz zakończył się remisem 1:1.

9 marca 1946 - przed meczem Pucharu Ligi Angielskiej Bolton Wanderers - Stoke City zawalił się mur na stadionie Burden Park. Powstał tumult, w wyniku którego 33 kibiców zostało zabitych i ponad 400 rannych.

24 maja 1964 - po meczu eliminacyjnym przed Igrzyskami Olimpijskimi w Limie (Peru) w zamieszkach zginęło 318 osób, a 500 doznało obrażeń

23 czerwca 1968 - w Buenos Aires zginęło 74 kibiców piłkarskich, a ponad 150 zostało rannych po meczu derbowym River Plate - Boca Juniors, kiedy tłum rzucił się do wyjścia ze stadionu.

2 stycznia 1971 - w Glasgow, w wyniku zawalenia się bariery pod koniec meczu Celtic - Rangers śmierć poniosło 66 osób (140 rannych). Część kibiców już opuściła trybuny, a następnie usiłowała dostać się na stadion słysząc, że piłkarze Rangers strzelili wyrównującą bramkę.

17 lutego 1974 - w Kairze tłum przełamał bariery, w wyniku czego 49 osób zostało stratowanych.

6 grudnia 1976 - w Port-au-Prince podczas meczu Haiti - Kuba w wyniku paniki po wybuchach petard tłum naparł na żołnierza, którego karabin wystrzelił zabijając w tłumie chłopca i dziewczynkę. Dalszymi ofiarami paniki były dwie osoby.

20 października 1982 - w Moskwie po meczu Spartaka z holenderskim Haarlemem śmierć poniosło prawdopodobnie blisko 400 kibiców. Dokładna liczba zabitych była skrzętnie ukrywana przez ówczesne władze ZSRR, oficjalnie liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 66 osób.

11 maja 1985 - w Bradford w wyniku pożaru drewnianej trybuny (prawdopodobnie przyczyną był niedopałek papierosa) śmierć poniosło 56 osób.

29 maja 1985 - na oczach milionów telewidzów na brukselskim stadionie Heysel w wyniku burd pseudokibiców Liverpoolu oraz Juventusu Turyn zginęło 39 osób, a ponad 400 zostało rannych. Niektórzy zginęli w bezpośredniej walce między sympatykami obu zespołów, inni zgnieceni przez uciekających, a niektórzy zostali przygnieceni przez zawaloną trzymetrową ścianę. Najmłodsza z ofiar miała 11 lat.

10 marca 1987 - w libijskim Trypolisie w wyniku paniki zginęło 20 osób. Libijska agencja prasowa JANA informowała jedynie o 2 zabitych i 16 hospitalizowanych.

12 marca 1988 - w Katmandu w panicznej ucieczce do wyjścia ze stadionu zginęły 93 osoby.

15 kwietnia 1989 - w Sheffield podczas zamieszania i tumultu w trakcie meczu Liverpool - Nottingham Forest śmierć poniosło 95 osób.

13 stycznia 1991 - w Orkney (RPA) 40 osób zginęło w wyniku zamieszek z udziałem kibiców piłkarskich

5 maja 1992 - w korsykańskim Furiani śmierć poniosło 17 osób, a 1900 zostało rannych, kiedy na stadionie mogącym pomieścić 8500 widzów zawaliła się trybuna, gdyż na obiekt na mecz półfinałowy Pucharu Francji weszło znacznie więcej widzów.

16 czerwca 1996 - w Lusace (Zambia) w tumulcie, po wygranym meczu przez Zambię z Sudanem, zginęło 9 osób, a 78 zostało rannych.

16 października 1996 - na stadionie w Gwatemali w wyniku paniki zginęły 84 osoby, a 150 zostało rannych podczas meczu el. MŚ Gwatemala - Kostaryka.

6 kwietnia 1997 - w Lagos (Nigeria) w wyniku naporu 40 tysięcy kibiców na bramy wyjściowe zginęło 5 kibiców.

9 lipca 2000 - w Harare (Zimbabwe) policja użyła gazu łzawiącego, aby poskromić tłum. Wybuchła panika, śmierć poniosło 13 kibiców.

11 kwietnia 2001 - w Johannesburgu (RPA) w wyniku tragicznych wydarzeń na stadionie Ellis Park, śmierć poniosły 43 osoby. Tragedia wydarzyła się, kiedy tłum kibiców posiadających bilety usiłował dostać się na wypełniony już widzami stadion, na którym rozgrywany był mecz piłkarski czołowych drużyn: Kaizer Chiefs z Orlando Pirates. Świadkowie twierdzą, że w momencie tragedii na stadionie mogącym pomieścić 60 tys. widzów znajdowało się ich ponad 100 tys.

29 kwietnia 2001 - w Lubumbaszi (Kongo) siedem osób poniosło śmierć, a ponad 50 zostało rannych, gdy tłum w panice opuszczał stadion uciekając przed użytym przez policję gazem łzawiącym.

9 maja 2001 - w stolicy Ghany Akrze 123 osoby zginęły zadeptane przez tłum, podczas meczu między dwoma czołowymi zespołami tego kraju, w wyniku paniki jaka wybuchła po użyciu przez policję gazów łzawiących.

26 listopada 2007 - osiem osób poniosło śmierć, a około 150 zostało rannych w wyniku zawalenia się trybun na jednym z sektorów na stadionie w mieście Salvador w brazylijskim stanie Bahia. Do tragedii doszło po meczu piłkarzy miejscowej drużyny Bahia z zespołem Vila Nova ze stanu Goias, decydującym o awansie do drugiej ligi. Po grze, zakończonej wynikiem 0:0, kibice ruszyli z trybun na płytę stadionu, by świętować awans gospodarzy.

15 września 2008 - 13 osób zginęło, a 35 zostało rannych w wyniku zamieszek do jakich doszło podczas meczu w Butembi we wschodnim Kongo. Większość ofiar miała od 11 do 16 lat. Zamieszki wybuchły w czasie meczu pomiędzy Socozaki i Nyuki System, gdy jeden z piłkarzy został posądzony o odprawianie czarów.

29 marca 2009 - 22 osoby zginęły, a ponad 130 zostało rannych na stadionie w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej Abidżanie w wyniku paniki, do jakiej doszło podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Malawi (5:0). Do paniki doszło, gdy pod naporem tłumu kibiców nie posiadających biletów i szturmujących wejście zawaliła się jedna ze ścian stadionu Houphouet-Boigny.

1 lutego 2012 - 74 osoby zginęły w wyniku starć kibiców po ligowym meczu w egipskim mieście Port Said.

8 lutego 2015 - 22 osoby zginęły w efekcie paniki oraz starć kibiców z policją przed stadionem w Kairze.

10 lutego 2017 - 17 osób zginęły w efekcie paniki przed stadionem w mieście Uige w Angoli.

1 października 2022 - co najmniej 125 osób zginęło, a ponad 320 odniosło obrażenia podczas zamieszek po meczu piłkarskim w mieście Malang w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia.

1 grudnia 2024 - w wyniku zamieszek na stadionie piłkarskim w Nzerekore w południowo-wschodniej Gwinei zginęło co najmniej 56 osób, a wiele zostało rannych.

PI, PAP