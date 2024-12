Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Darii Pikulik

Ależ to był rok dla zawodniczki z Darłowa! Pełen emocji, mocnych przeżyć i sukcesów. Nie będziemy już w tym momencie przypominać wszystkich perypetii Pikulik w trakcie przygotowań do igrzysk olimpijskich, bo najważniejsze jest to, że na welodromie Saint-Quentin-en-Yvelines zaprezentowała się znakomicie.

W torowym omnium (czyli wieloboju) po świetnej jeździe w będącym ostatnią konkurencją wyścigu punktowym wywalczyła srebrny medal. Po życiowym sukcesie zgodnie z zapowiedziami skupiła się na wyścigach szosowych. I znowu ze znakomitym skutkiem. We wrześniu nie po raz pierwszy pokazała, że jest już jedną z najlepszych sprinterek w zawodowym peletonie i zdobyła brąz mistrzostw Europy.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

