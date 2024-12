Białe piłki, największa impreza cateringowa, jastrząb Rufus. Tego nie wiesz o Wimbledonie

Wimbledon to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych w całym cyklu. Jest idealnym przykładem tego, że tenis to sport prawdziwych dżentelmenów i dam. Najlepsi tenisiści świata rywalizują na zielonej trawie ubrani w charakterystyczne białe stroje sportowe. Wygląda to bardzo efektownie. Co jeszcze warto wiedzieć o Wimbledonie?