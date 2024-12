Polak z kolejną porażką w UFC. Brutalny nokaut w pierwszej rundzie (WIDEO)

To nie był udany wieczór dla Łukasza Brzeskiego (9-6-1, 5 KO, 2 SUB). Polski zawodnik kategorii ciężkiej, na gali UFC 310 odbywającej się w Las Vegas, w swoim szóstym pojedynku dla największej organizacji MMA na świecie poniósł piątą porażkę. Już w pierwszej rundzie walki Polak został brutalnie znokautowany przez Nigeryjczyka - Kennedy'ego Nzechukwu (14-5, 10 KO, 1 SUB).