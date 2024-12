Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Jastrzębski Węgiel to hit nie tylko 15. kolejki, ale i całej PlusLigi. Mistrzowie czy wicemistrzowie Polski - kto wygra to starcie? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.