UFC 310: Pantoja - Asakura. Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Za nami ostatnia, numerowana gala UFC w tym roku. W walce wieczoru doszło do starcia o pas mistrzowski kategorii muszej. Alexandre Pantoja (29-5, 8 KO, 11 SUB) obronił mistrzowski tytuł poddając w drugiej rundzie debiutującego w organizacji Japończyka - Kaia Asakurę (21-5, 13 KO, 3 SUB). Oto wyniki i skróty walk gali UFC 310.