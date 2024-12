Coraz trudniejsza sytuacja Igi Świątek. To pokłosie zawieszenia

Tuż przed północą doszło do aktualizacji rankingu WTA.



Można w nim dostrzec zmianę w punktacji Igi Świątek. Z 8370 pkt zrobiło się "tylko" 8295 pkt. Tym samym strata do Aryny Sabalenki wzrosła do 1121 pkt. W tym wątku staram się wytłumaczyć, z czego to wynika.



Utrata punktów za… pic.twitter.com/8NQEqAClcf